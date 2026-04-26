Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

26.04.2026 19:01
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk edecek.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak dev derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

OSIMHEN 11'DE, ASENSIO YEDEK

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, derbiye ilk 11'de, Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio, maça yedek kulübesinde başlıyor.

