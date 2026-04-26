Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11\'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak dev derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, derbiye ilk 11'de, Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio, maça yedek kulübesinde başlıyor.
