İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor

İsrail ordusunun, kara işgalini genişletme kararı aldığı Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılar sürüyor.

BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 2 dalga halinde 7 hava saldırısı gerçekleştirdi. Şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

BİR YANDA FÜZELER DÜŞÜYOR, ÖBÜR YANDA YOLCU UÇAKLARI İNİYOR

Öte yandan İsrail'in hava saldırılarına rağmen Lübnan'da günlük yaşamın bir şekilde sürdürüldüğü ve yolcu uçaklarının seferlerine devam ettiği görüldü. Beyrut'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu sırada bir yolcu uçağının Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.