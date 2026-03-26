Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından arabada silahlara vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kadayıfçıoğlu'nun çakarlı araç ve kalabalık bir grupla geldikten sonra Kundakçı'nın bulunduğu arabaya yöneldiği, kapıyı açar açmaz tetiğe bastığı anlar yer aldı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinayette katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hangi sıfatla çakarlı araç kullandığı ise herkes tarafından sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmış değil.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?