İsrail: Hürmüz Boğazı\'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaş 27. gününe girerken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere ve anlaşma arayışında olduğunu savunurken, İran basını ise ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait çok sayıda İHA, füze ve savaş uçağını hedef aldığını öne sürdü.

BİR KRİTİK İSME DAHA DAHA SUİKAST

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü duyurdu. İranlı yetkililer henüz açıklama yapmadı.

Ayrıntılar geliyor...