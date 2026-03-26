Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11\'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.
Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadelede düdüğü Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier çalacak. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoit Bastien olacak.
Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Barış Alper ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.
Romanya'nın ise Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man ve Birligea ile sahada olması öngörülüyor.
Milliler, Romanya'yı elemesi halinde Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası biletini alacak.
A Milli Takım'da ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise kadrodan çıkarılmıştı.
