Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11\'leri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Romanya ile kritik bir maç yapacak. Bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşma Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası biletini alacak. İşte muhtemel 11'ler...

DEV MAÇ İSTANBUL'DA

Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

HAKEM FRANSA'DAN

Zorlu mücadelede düdüğü Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier çalacak. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoit Bastien olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Barış Alper ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Romanya'nın ise Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man ve Birligea ile sahada olması öngörülüyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI

İKİ İSİMİN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise kadrodan çıkarılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • servet esen servet esen:
    yeriz biz bunları 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:52
10:47
10:39
10:14
10:12
10:11
09:48
09:12
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:14:08. #7.13#
SON DAKİKA: Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.