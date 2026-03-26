Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay\'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
26.03.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin olay anı ortamda bulunan rapçi Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı. Canbay, "Aleyna mesaj atarak benden ayrıldı. 19 Mart'ta Aleyna'nın eşyalarını almak için bir temizlikçi eve geldi. Bu kadın bana Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Aleyna ile barışmak ve köpeğimi ondan almak için orada bekledim" dedi.

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi Türkiye'nin yüreğini yakan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Kundakçı'nın silahla vurulduğu aracın içinde bulunan rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı. 

"ALEYNA MESAJ ATARAK BENDEN AYRILDI"

Vahap Canbay ifadesinde şunları söyledi: "Kubilay Kaan Kundakçı, benim 4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. 16 BAM 14 plaka sayılı araç arkadaşımız Efe Türk'e aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay'ın kullanımındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile yaklaşık 1.5 yıllık bir ilişkimiz vardır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 13 gün kadar önce Aleyna ile ayrıldık. Bu ayrılıkta bir konuşma şeklinde değil bana bir mesaj atarak benden ayrıldı. Bu süreçte kendisi ile ne sözlü nede fiziki bir tartışma yaşamadık. Aramızda herhangi bir husumet veya alacak verecek meselesi yoktur. 

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

"ALAATTİN İLE İLİŞKİSİNİ TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM"

Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay Yıldız ve Aleyna Kalaycıoğlu, Kemerburgaz'da birlikte ikamet etmeye başladık. Yalçınay, ben ve Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapmaktadır. 2 hafta kadar önce Aleyna ile ayrılınca bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede ikamete eder bilmiyorum. Ben 19.03.2026 günü Aleyna'nın eşyalarını almaya eve bir temizlikçi geldi. Bu gelen kadını tanımıyorum bende numarası da yoktur. Bu kadın yabancı uyrukluydu. Bu eşyaları almaya gelen kadın bana Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alarak evden ayrıldı. Ben bu temizlikçiyi görsem teşhis edemem.

"ALEYNA İLE BARIŞMAK VE KÖPEĞİMİ ALMAK İÇİN ORADA BEKLEDİM"

Sonrasında Yalçınay Yıldız'ın, Aleyna ile Ümraniye'de ses kaydı işlemi vardı. Bende bu duyduğum ilişkiyi sormak adına Yalçınay'a 'Bende seninle geleyim, konuşalım' dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı'da bulunuyordu. O da Aleyna'yı tanır, 'Bende sizinle geleyim' dedi. 'Hem de Aleyna abla ile konuşurum' dedi. Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullanımında olan 16 BAM 14 plaka sayılı araçla yola çıkarak 19 Mart saat: 18.30-19.00 sıralarında Tatlısu Mahallesi, Sıddık Sokak No: 5'in önüne geldik. Aracın şoför mahallinde Kubilay Kaan Kundakçı, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay Yıldız vardı. 

Biz stüdyo önüne geldik, Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti,. Bende hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım. Aleyna, köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm.

 
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

"ANNESİ TELEFONDA 'HERKES HADDİNİ BİLECEK' DEDİ"

Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna 'Kaydı yüklemedin mi?' diye sordu. O da 'yüklüyorum' dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil olarak 'Herkes haddini bilecek, Yalçınay herkes haddini bilecek. Sen anladın ne dediğimi' dedi. Burada beni kast ediyordu. Çünkü sevgililik zamanımız da Aleyna'nın annesi beni pek sevmiyordu. Bu konuşmadan sonra bir müddet daha bekledik.

"'SİZİ BİR DAHA GÖRMEYECEM' DİYEREK ARAÇ İÇİNE ATEŞ ETTİ'

Bu sırada aracımız önüne biri VIP olmak üzere iki araç geldi. Mercedes'ten tahminen sol taraftan inen beyaz giyinimli şahıs benim olduğum kısma gelerek belinden tam rengini hatırlamadığım bir silah çıkartıp cama vurdu sonra kapıyı açtı 'Sizi bir daha görmeyeceğim' diyerek araç içine ateş etti. Biz irkilip kendimizi koruduk. Ateş eden şahıs bir el ateş edip uzaklaştı. Bu sırada Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm. Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay, yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum. Daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. 

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Şüpheliler ateş ettikten sonra geldikleri araçlarla uzaklaştılar. Ben bu araçların plakalarını 34 AK olarak gördüm. Sonunda 4 haneli rakam grubu vardı ancak onu hatırlamıyorum. Sonrasında yanımıza polis ve ambulans ekipleri geldi. Kubilay'ı ambulans alıp götürdü. Bizi de ifade için büronuza getirdiler. Benim husumetli olduğum veya alacak verecek meselemin olduğu bir kimse yoktur. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu daha önce görmedim. Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm. Siyah giyinimliydi ve fiziki olarak Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyordu. Konu ile alakalı bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir."

Kaynak: DHA

Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet, Güncel, Gündem, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:11:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.