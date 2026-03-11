Alkol Masasında Çocuğa Şok Videoyu Paylaşan Baba Gözaltında - Son Dakika
Alkol Masasında Çocuğa Şok Videoyu Paylaşan Baba Gözaltında

Alkol Masasında Çocuğa Şok Videoyu Paylaşan Baba Gözaltında
11.03.2026 22:49
İzmir'de bir baba, 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasında oturtup video paylaşınca gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan baba B.K. (53) gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol Masasında Çocuğa Şok Videoyu Paylaşan Baba Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
