Alkol Masasında Çocuğa Şok Videoyu Paylaşan Baba Gözaltında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan baba B.K. (53) gözaltına alındı.

Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.