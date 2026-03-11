Edirne'de Vicdanları Sızlatan Olay: Yerde Can Çekişen Vatandaşa Dakikalarca Yardım Edilmedi - Son Dakika
Edirne'de Vicdanları Sızlatan Olay: Yerde Can Çekişen Vatandaşa Dakikalarca Yardım Edilmedi

11.03.2026 10:29
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde, kaldırımda yürürken fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi. Ancak, her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimsenin ilkyardımda bulunmaması vicdanları sızlattı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı hastaneye kaldırdı, ancak Kulbilge tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olayda, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrası vicdanları yaralayan bir dram yaşandı. Kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi. Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimsenin ilkyardımda bulunmaması 'İnsanlık öldü mü?' sözünü hatırlattı. Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü can çekişen Kulbilge'ye ilkyardım gerçekleştirdi.

Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi. Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Edirne'de Vicdanları Sızlatan Olay: Yerde Can Çekişen Vatandaşa Dakikalarca Yardım Edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
