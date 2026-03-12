Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti - Son Dakika
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti

12.03.2026 00:51
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'i Federico Valverde'nin 22 dakika içinde attığı 3 golle 3-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 3-0 kazandı.

VALVERDE'DEN 22 DAKİKADA HAT-TRICK

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20, 27 ve 42. dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde kaydetti. Real Madrid, ikinci yarıda Vinicus Junior ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Manchester City mücadelesine ilk 11'de başladı ve karşılaşmada 70 dakika süre aldı.

RÖVANŞ MAÇI 17 MART'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Salı günü saat 23.00'te Manchester City'nin ev sahipliğinde oynanacak. Pep Guardiola'nın öğrencilerine tur için en az 4 farklı galibiyet gerekecek.

