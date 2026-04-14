Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti

14.04.2026 08:18
Türkiye'de 1948’den bu yana faaliyet gösteren Yeşil Kundura’nın devamı niteliğindeki HK Kundura, konkordato sürecinden çıkamayarak iflas etti.

Türkiye ayakkabı sektörünün köklü markalarından Yeşil Kundura’nın yeni yapılanması olarak faaliyet gösteren HK Kundura, yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkamadı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirdi ve iflas kararı verdi.

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇ VERMEDİ

HK Kundura, 2025 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın adının baş harflerinden oluşan yeni unvanıyla faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı. Ancak şirket, artan mali baskılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme ilk etapta şirkete üç aylık geçici mühlet verdi, ardından bu süreyi iki ay daha uzattı. Buna rağmen şirket finansal sıkıntılarını çözemedi ve süreç iflasla sonuçlandı.

YEŞİL KUNDURA’NIN GEÇMİŞİNE DAYANAN BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Türkiye genelinde çok sayıda franchise mağazasıyla faaliyet gösteren Yeşil Kundura, daha önce de 2018 yılında konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme şirketi koruma altına almış ve yeni haciz işlemlerini durdurmuştu. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını toparladığını açıklamıştı.

1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede kurulan marka, yıllar içinde sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, köklü markanın faaliyetlerini sürdürememesine yol açtı.

SEKTÖRDE ETKİ YARATTI

HK Kundura’nın iflası, özellikle yerli ayakkabı sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Uzun yıllara dayanan marka geçmişine rağmen şirketin ayakta kalamaması, sektördeki ekonomik baskıları bir kez daha gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    duyulmamış marka mı? sen zekanı sorgula önce. 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Yapay zeka haber duyulmamış bi marka 0 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
05:55
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
