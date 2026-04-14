Türkiye\'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti

Türkiye ayakkabı sektörünün köklü markalarından Yeşil Kundura’nın yeni yapılanması olarak faaliyet gösteren HK Kundura, yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkamadı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirdi ve iflas kararı verdi.

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇ VERMEDİ

HK Kundura, 2025 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın adının baş harflerinden oluşan yeni unvanıyla faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı. Ancak şirket, artan mali baskılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme ilk etapta şirkete üç aylık geçici mühlet verdi, ardından bu süreyi iki ay daha uzattı. Buna rağmen şirket finansal sıkıntılarını çözemedi ve süreç iflasla sonuçlandı.

YEŞİL KUNDURA’NIN GEÇMİŞİNE DAYANAN BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Türkiye genelinde çok sayıda franchise mağazasıyla faaliyet gösteren Yeşil Kundura, daha önce de 2018 yılında konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme şirketi koruma altına almış ve yeni haciz işlemlerini durdurmuştu. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını toparladığını açıklamıştı.

1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede kurulan marka, yıllar içinde sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, köklü markanın faaliyetlerini sürdürememesine yol açtı.

SEKTÖRDE ETKİ YARATTI

HK Kundura’nın iflası, özellikle yerli ayakkabı sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Uzun yıllara dayanan marka geçmişine rağmen şirketin ayakta kalamaması, sektördeki ekonomik baskıları bir kez daha gündeme taşıdı.