ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç çıkmaması, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington yönetimi, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı ablukaya aldı.
ABD, iki haftalık ateşkesin ihlal edildiğini ve anlaşma sağlanamadığını öne sürerek kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda kontrolü sıkılaştırdı. Bu adım, küresel enerji ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir krizi beraberinde getirdi.
Tüm bu gelişmelere rağmen diplomasi trafiği tamamen durmadı. Dört farklı kaynağa göre ABD ve İran heyetlerinin, barış görüşmelerini sürdürmek üzere bu hafta içinde yeniden İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor. Türkiye’nin de sürecin yeniden başlatılması için devrede olduğu iddia ediliyor.
Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, küresel piyasalar ve uluslararası ilişkiler açısından yakından takip ediliyor.
