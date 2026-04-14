ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
14.04.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Haber Videosu

ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Washington Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alırken, tarafların bu hafta yeniden İslamabad’da müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç çıkmaması, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington yönetimi, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı ablukaya aldı.

ABLUKA KARARI GERİLİMİ ARTIRDI

ABD, iki haftalık ateşkesin ihlal edildiğini ve anlaşma sağlanamadığını öne sürerek kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda kontrolü sıkılaştırdı. Bu adım, küresel enerji ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir krizi beraberinde getirdi.

MÜZAKERE MASASINA DÖNÜYORLAR 

Tüm bu gelişmelere rağmen diplomasi trafiği tamamen durmadı. Dört farklı kaynağa göre ABD ve İran heyetlerinin, barış görüşmelerini sürdürmek üzere bu hafta içinde yeniden İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor. Türkiye’nin de sürecin yeniden başlatılması için devrede olduğu iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, küresel piyasalar ve uluslararası ilişkiler açısından yakından takip ediliyor.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    abd.şeytanı çekilse herşey normale döner. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:45:39.
SON DAKİKA: ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.