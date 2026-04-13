Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk - Son Dakika
Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail\'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
13.04.2026 13:10
Bakan Fidan, İsrail\'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki hamlelerinin Türkiye için büyük risk oluşturduğunu söyledi. İsrail’in yayılmacı politikalar izlediğini belirten Fidan, Netanyahu’nun yeni bir düşman arayışında olduğunu ifade ederek Türkiye’nin hedef alınmak istendiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İsrail’in yayılmacı bir strateji izlediğini ve bunun bölge için büyük risk oluşturduğunu söyledi.

“BÖLGEDE FAY HATLARI KIRILGAN HALE GELİYOR”

7 Ekim sonrası sürece dikkat çeken Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarını sürdürmesinin bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti. Savaşın kalıcı bir ateşkese dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu yönde yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

“BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR RİSK”

İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan’daki hamlelerinin benzer bir stratejinin parçası olduğunu dile getiren Fidan, bu durumun Türkiye açısından da ciddi riskler barındırdığını söyledi. İsrail’in güvenlik değil, daha fazla toprak hedeflediğini savundu.

“NETANYAHU HER ZAMANKİ GİBİ OYUNU BOZDU”

Lübnan’daki gelişmelere de değinen Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes sürecini bozduğunu belirterek, ABD’nin bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

“İSRAİL’İN ADIMLARINA KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ”

Suriye’deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini vurgulayan Fidan, İsrail’in bölgede ileride yeni hamleler yapabileceğini belirterek Türkiye’nin buna karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.

“TÜRKİYE’Yİ YENİ DÜŞMAN İLAN ETME ARAYIŞI VAR”

Fidan, İsrail’in İran’dan sonra yeni bir düşman arayışında olduğunu öne sürerek, Netanyahu’nun Türkiye’yi hedef alma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Son Dakika Hakan Fidan Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk - Son Dakika
