Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
13.04.2026 13:25
13.04.2026 13:25
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran’dan ABD’ye net uyarı geldi. Tahran, Trump’ın Hürmüz planını “blöf” olarak nitelendirirken, “diğer kartlarımızı devreye sokabiliriz” mesajı verdi. İranlı yetkililer ayrıca, limanlarının hedef alınması halinde bölgede hiçbir limanın güvende olmayacağını açıkladı. Kritik enerji hattında gerilim zirveye çıktı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası planı bölgede tansiyonu zirveye taşırken, İran’dan peş peşe sert açıklamalar geldi. Tahran yönetimi, olası bir müdahaleye karşı yeni hamle sinyali verdi.

“BU BİR BLÖF, GEREKİRSE DİĞER KARTLARIMIZI AÇARIZ”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın abluka açıklamalarını “gerçeklikten uzak bir blöf” olarak nitelendirdi. Azizi, “Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız” ifadeleriyle Washington’a üstü kapalı tehditte bulundu.

“HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAZ”

İran’dan yapılan bir diğer açıklamada ise ABD’nin deniz ablukası girişimine sert yanıt verildi. Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran limanlarının hedef alınması halinde, “bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı” uyarısı yapıldı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi

ABD ABLUKA İÇİN SAAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacağını açıklamıştı. Bu adım, İslamabad’daki ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

KÜRESEL ENERJİ HATTI TEHLİKEDE

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyor. Bölgede yaşanacak olası bir çatışma, petrol fiyatlarında sert yükseliş ve küresel ekonomik dalgalanma riskini beraberinde getiriyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

GERİLİM TIRMANIYOR

Çin başta olmak üzere birçok ülke taraflara “sakin olun” çağrısı yaparken, ABD ve İran arasındaki karşılıklı sert açıklamalar krizin büyüyebileceği yönünde endişeleri artırıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
