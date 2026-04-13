Ablukaya saatler kala İran\'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası planı bölgede tansiyonu zirveye taşırken, İran’dan peş peşe sert açıklamalar geldi. Tahran yönetimi, olası bir müdahaleye karşı yeni hamle sinyali verdi.

“BU BİR BLÖF, GEREKİRSE DİĞER KARTLARIMIZI AÇARIZ”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın abluka açıklamalarını “gerçeklikten uzak bir blöf” olarak nitelendirdi. Azizi, “Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız” ifadeleriyle Washington’a üstü kapalı tehditte bulundu.

“HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAZ”

İran’dan yapılan bir diğer açıklamada ise ABD’nin deniz ablukası girişimine sert yanıt verildi. Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran limanlarının hedef alınması halinde, “bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı” uyarısı yapıldı.

ABD ABLUKA İÇİN SAAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacağını açıklamıştı. Bu adım, İslamabad’daki ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

KÜRESEL ENERJİ HATTI TEHLİKEDE

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyor. Bölgede yaşanacak olası bir çatışma, petrol fiyatlarında sert yükseliş ve küresel ekonomik dalgalanma riskini beraberinde getiriyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Çin başta olmak üzere birçok ülke taraflara “sakin olun” çağrısı yaparken, ABD ve İran arasındaki karşılıklı sert açıklamalar krizin büyüyebileceği yönünde endişeleri artırıyor.