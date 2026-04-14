Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim

14.04.2026 09:31
Kuzey Kore lideri, ABD ile İran arasındaki gerilimde arabuluculuğa hazır olduklarını açıkladı. “ABD Başkanı ile her an görüşebilirim” diyen lider, dünya barışına vurgu yaptı. Kore Yarımadası’nda barış sürecinin sürdüğünü belirten Kuzey Kore, bölgede yabancı silahlara izin verilmeyeceği mesajını da verdi.

Kuzey Kore lideri, ABD ile İran arasında artan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lider, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, “ABD Başkanı ile her an görüşebilirim. Dünya barışa ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

“HER AN GÖRÜŞEBİLİRİM” MESAJI

Paylaşılan videoda Kuzey Kore liderinin, uluslararası gerilimlerin azaltılması gerektiğine vurgu yaptığı ve özellikle ABD ile doğrudan temas kurabileceğini ifade ettiği görüldü. Açıklamalar, bölgede yeni bir diplomatik kanal açılabileceği yönünde yorumlandı.

“BÖLGEMİZDE YABANCI SİLAHLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kuzey Kore lideri ayrıca Kore Yarımadası’ndaki barış sürecine dikkat çekerek, “Bölgemizde yabancı silahlara izin vermeyeceğiz” dedi. Bu ifadeler, hem bölgesel güvenlik politikalarına hem de küresel güç dengelerine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.

KÜRESEL DİPLOMASİDE YENİ HAMLE Mİ?

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu çıkışını uluslararası arenada daha aktif rol alma girişimi olarak yorumlarken, açıklamaların ABD-İran hattındaki gerilimin seyrine bağlı olarak yeni bir diplomatik süreci tetikleyebileceği belirtiliyor.

    Yorumlar (1)

  • serkan ipek serkan ipek:
    haci haciyi mekkede deli deliyi dakakda bulur 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
