Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

29.05.2026 17:40
Avrupa Komisyonu'nun 2025 Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye'den yapılan başvurular yüzde 8 artarak 1,26 milyonu aşarken ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde kaldı. Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında Malta, Polonya ve İsveç zirveyi oluştururken, Yunanistan en fazla vize veren ülke oldu.

Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı 2025 Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvuruları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artmasına rağmen ret oranında kayda değer bir değişiklik yaşanmadı.

HER 7 SCHENGEN BAŞVURUSUNDAN BİRİ REDDEDİLDİ

Verilere göre Türkiye'den 2024 yılında yapılan 1 milyon 173 bin 917 Schengen vize başvurusu, 2025 yılında 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Buna rağmen ret oranı 2024'te yüzde 14,54 iken 2025'te yüzde 14,59 olarak gerçekleşti.

Türk vatandaşlarının yaptığı yaklaşık her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi. 2025 yılında 183 bin 196 başvuru olumsuz sonuçlanırken, 1 milyon 72 bin 54 başvuruya vize verildi. Bir önceki yıl ise 170 bin 129 başvuru reddedilmişti.

TÜRK VATANDAŞLARINA EN ÇOK RET VEREN ÜLKELER BELLİ OLDU

Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında Malta ilk sırada yer aldı.

2025 yılında ret oranları şu şekilde gerçekleşti: "Malta: yüzde 34,8, Polonya: yüzde 29,3, İsveç: yüzde 26,5, Norveç: yüzde 24,7, Finlandiya: yüzde 21,2, Almanya: yüzde 21,1, Danimarka: yüzde 19,2."

Veriler, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ile bazı Orta Avrupa ülkelerinde ret oranlarının Türkiye ortalamasının belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

EN ÇOK VİZE KOMŞUDAN

Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke ise Yunanistan oldu. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'deki temsilciliklerine 310 bin 920 başvuru yapılırken, bunların 276 bin 959'u olumlu sonuçlandı. Yunanistan'ın ret oranı yüzde 10,7 olarak kaydedildi. Yunanistan'ı Almanya, Fransa ve Hollanda takip etti.

Çok girişli vize sayısında artış Türk vatandaşlarına verilen çok girişli Schengen vizesi sayısı da artış gösterdi. 2024 yılında 645 bin 583 çok girişli vize verilirken, 2025 yılında bu sayı 736 bin 556'ya yükseldi. Böylece verilen vizelerin yaklaşık yüzde 69'unu çok girişli vizeler oluşturdu.

TÜRKİYE 2. SIRADA

2025 Schengen verilerine göre Türkiye, Çin'in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olmaya devam etti. Türkiye'den yapılan başvuruların sayısı 1,26 milyonu aşarken, ret oranının önceki yıla kıyasla neredeyse değişmemesi, Schengen vizesine erişimde yaşanan tartışmaların da sürmesine neden oldu.

Kaynak: İHA

