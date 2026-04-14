ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı\'ndan geçti

14.04.2026 09:18
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almasının ardından karara sert tepki gösteren Çin'in bir gemisi ablukaya rağmen Hürmüz Boğazı'nı geçti. Bir diğer gemisi ise Hürmüz Boğazı'na doğru yaklaşıyor.

ABD ablukasına rağmen Çinli bir tanker Hürmüz Boğazı’nı geçerek Körfez’den çıktı. 

YAPTIRIMLI GEMİ BOĞAZI GEÇTİ

ABD’nin İran bağlantılı faaliyetler gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Çinli tanker Rich Starry, Salı günü Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı. Denizcilik verilerine göre bu gemi, ablukanın başlamasından bu yana boğazı geçerek Körfez’den çıkan ilk tanker oldu.

ULUSLARARASI VERİLER DOĞRULADI

LSEG, MarineTraffic ve Kpler verileri, söz konusu geçişi doğruladı. Rich Starry’nin sahibi Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, İran’la iş yaptığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu.

250 BİN VARİLLİK YÜK TAŞIYOR

Verilere göre orta menzilli tanker olan Rich Starry, yaklaşık 250 bin varil metanol taşıyor. Geminin yükünü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’nda aldığı belirtildi.

BAŞKA BİR YAPTIRIMLI TANKER DAHA YOLDA

Öte yandan ABD yaptırımlarına tabi bir diğer tanker Murlikishan da Salı günü Hürmüz Boğazı’na doğru hareket etti. Kpler verilerine göre boş durumdaki handysize tankerin 16 Nisan’da Irak’ta yakıt yüklemesi yapması bekleniyor.

GEÇMİŞTE RUS VE İRAN PETROLÜ TAŞIDI

Daha önce MKA adıyla bilinen Murlikishan’ın geçmişte Rusya ve İran petrolü taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

ABLUKA DÜN BAŞLADI

ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası dün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

ÇİN ABLUKA KARARINA TEPKİLİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığında kritik bir rol oynadığını belirten Guo, bölge güvenliği ve istikrarının korunmasının uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğunu kaydetti. Guo, "Boğaz trafiğinin tıkanmasının temel nedeni, İran'daki çatışmalar. Sorunun çözümü için ilgili tarafların çatışmaları en kısa sürede durdurması gerekiyor. Çin bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (4)

  • murat güneş murat güneş:
    Yalan dünya örümcek ağı gibi, büyükler delip geçer, küçükler takılır... 22 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    Bizde İstanbul boğazını kapatalım,ortalık tam karışsın 13 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Tanımadı dediğiniz iki devlet anlaşmalı 7 4 Yanıtla
  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Yeni güç çin kim ne derse desin adamlarin yükselişini önleyemiyor abd. Üretim teknoloji her alan da abd yi geride birakacaklar. 3 0 Yanıtla
Advertisement
