Emekli Askerin İade Ettiği Parayı Banka İstedi

3.Sayfa

Denizli'de oğluna para göndermek için Vakıfbank'a ait ATM'ye giden emekli asker, ilk tuşa bastığı anda iade edilen 20 bin 400 lirayı görünce şaşırdı. Parayı sahibine elden iade etmek için bank şubesine müracaat eden duyarlı vatandaş, daha paranın eksik olduğunun dahi farkında olmayan şube müdürünün "Parayı bize vermezsen savcılığa suç duyurusunda bulunuruz" cevabıyla büyük üzüntü yaşadı.

Denizli'de yaşayan emekli askeri personel Eyüp Akdoğan (54), oğluna para göndermek için geçtiğimiz Cumartesi günü bir kamu bankasının Denizli Saltan Şubesine ait ATM'ye gitti. Kartsız işlemler menüsünden para yatırmak isteyen Akdoğan, önceki müşteriden kalan "Başka işlem yapmak istiyor musunuz" şeklindeki uyarı bildirimi için 'hayır' butonuna bastı. Butona basmasıyla birlikte açılan para haznesinde binlerce TL ile karşılaşan Akdoğan, ne yapacağını şaşırdı. Bir süre tereddüt eden, Akdoğan, sahibi hatırlayıp geri döner düşüncesiyle parayı alıp ATM önünde bir süre bekledi. Uzun süre gelen giden olmayınca parayı yanındaki poşete koyan Akdoğan, evine giderek hiç dokunmadan parayı muhafaza etti.

Hafta başında bankaların mesaiye başlamasıyla ATM'nin bağlı olduğu banka şubesine giden Akdoğan, ATM'nin kendisine geri verdiği yüklü miktarla para olduğunu belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda 20 bin 400 lira paranın, kurumsal bir müşteri tarafından yatırdığı belirlendi. Vatandaşın yatırdığı para sistem üzerinden hesaba geçse de ATM haznesinde kaldığı ve Akdoğan'ın o parayı bulduğu tespit edildi.

Parayı elden teslim etme talebi geri çevrildi

Örnek bir davranışa imza atan Eyüp Akdoğan, parayı sahibine bizzat kendi elleriyle teslim etmek istemesi üzerine karşılaştığı muamele karşısında şoke oldu. Bankanın şube müdürü tarafından olumsuz yanıt alan Akdoğan, parayı teslim etmemesi halinde ise savcılık üzerinden hakkında suç duyurusunda bulunulacağı cevabını alınca neye uğradığını şaşırdı. Bankanın hatasına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen emekli asker şube müdürünün davranışından dolayı üzüntüye uğradığını belirtti.

"Böyle bir muamele ile karşılaşmam beni üzdü"

Banka müdürünün davranışının kendisini üzdüğünü ifade eden Eyüp Akdoğan, "Sabah saatlerinde bankaya gelerek bu parayı sahibine teslim etmem gerektiğini söyledim. Banka yetkilileri müdürde dahil böyle bir şeyin olamayacağını ve benim müşteriyle muhatap olamayacağımı, tutanak karşılığında da kendilerini almalarını söylediler. Bende bu parayı ısrarla sahibini vermek istediğimi söyledim. Ben kendim bir vatandaşım ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Bu para sonuçta hiçbir işlem yapmadan benim karşıma çıkmış ve elime ulaşmış. Buna rağmen banka müdürü ısrarla kendisine teslim etmemi söyledi. Sonunda tutanağı tuttuk. Eğer bu parayı bankaya teslim etmediğim takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına hakkımda suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de bu beyanların yersiz olduğunu kendisine bildirdim. Çünkü ben kendi ellerimle bankaya gelerek bu parayı rızam ile teslim etmek istediğimi belirttim. Buna rağmen böyle bir muamele ile karşılaştım. Bu beni üzdü. Sadece banka müdüründen almış olduğum imzalı bir kağıt var" dedi. - DENİZLİ