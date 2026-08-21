Emekli Polis Havalimanında Eski Arkadaşını Vurdu - Son Dakika
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Emekli Polis Havalimanında Eski Arkadaşını Vurdu

Emekli Polis Havalimanında Eski Arkadaşını Vurdu
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Antalya Havalimanı'nda emekli polis, tanıdığı kadını silahla vurarak öldürdü. Soruşturma devam ediyor.

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, görev yaptığı dönemden tanıdığı kadını beylik silahı ile vurarak öldürdü. Şahsın olaydan önce kadının evine de gittiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Fraport TAV Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında yaşanan sorun nedeniyle, havalimanında görev yaptığı dönemden arkadaşlıkları bulunan Gürcistan uyruklu Elina Şengün ile görüşmek üzere evine gitti. Şengün'ü evinde bulamayan Durmaz, çalıştığı Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'e geldi.

Otopark kısmında Şengün ile bir araya gelen Durmaz, burada çıkan tartışmanın ardından beylik tabancası ile 2 çocuk annesi Elina Şengün'e ateş etti. Durmaz, havalimanındaki görevli polis memurları tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Başına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Elina Şengün, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekibi, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal önünde inceleme yaptı

Elina Şengün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Polis Havalimanında Eski Arkadaşını Vurdu - Son Dakika

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