Emekli Polis Oğlunu Vurdu - Son Dakika
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Emekli Polis Oğlunu Vurdu

Emekli Polis Oğlunu Vurdu
04.06.2026 14:14
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Adana'da emekli polis, uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayınca ateş açtı.

Adana'da dün emekli polis babası tarafından vurularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da dün Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan K. (23), para vermeyi reddeden emekli polis babası F.K.'ye döner bıçağıyla saldırdı. Bunun üzerine F.K., tabancayla oğluna ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan F.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ahmet Kaan K'nin cenazesi Kozan ilçesine getirildi. Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Ahmet Kaan K'nin cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Polis Oğlunu Vurdu - Son Dakika

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