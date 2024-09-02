Emet'te akaryakıt istasyonuna araç çarptı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Emet'te akaryakıt istasyonuna araç çarptı, sürücü ağır yaralandı

Emet\'te akaryakıt istasyonuna araç çarptı, sürücü ağır yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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Kütahya'nın Emet ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. Güler (21) yönetimindeki 43 FF 137 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonu duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, sıkıştığı yerden Emet Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Güler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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