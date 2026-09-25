EMİS soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 eski MASAK başkanı ifade verecek - Son Dakika
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EMİS soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 eski MASAK başkanı ifade verecek

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Bakan Akın Gürlek, MASAK'ın EMİS sistemine yönelik 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5'inin gözaltına alındığını, 16'sı için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. 3 eski MASAK başkanının pazartesi ifade vereceği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında 3 eski MASAK başkanının ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

3 eski MASAK başkanının "siyasal veya askeri casusluk" soruşturmasında ifadesi alınacak

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı belirtilen eski MASAK başkanlarının ise 2009-2014 yıllarında görev yapan Mürsel Ali Kaplan, 2014-1016 yıllarında görev yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yıllarında görev yapan Osman Dereli olduğu öğrenildi. Eski MASAK başkanlarının pazartesi günü ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelecekleri öğrenildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan ve olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin İnönü Akgün Gökalp olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluAkın Gürlek3. SayfaGüvenlikPolitikaGüncelSon Dakika

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