Emniyet Kemeri Simülasyonu ile Eğitildi

Samsun'da emniyet kemeri takmadan araç kullanmanın sonuçları, takla atan simülasyon aracıyla çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. Yapılan faaliyette trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen trafik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, özel olarak hazırlanan bir araçla, emniyet kemeri takmadan araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekildi. İlkadım ilçesinde bir alışveriş merkezinin etkinlik alanından kurulan simülasyon aracı kontrollü şekilde takla atarken, emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik sonrası konuşan çocuklar, daha önce teorik olarak bildikleri emniyet kemerinin önemini bu deneyimle derinden kavradıklarını ifade etti.

Yetkililer, simülasyonun farklı yaş gruplarına yönelik olarak yıl boyunca çeşitli şehirlerde uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN