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Şişli'de Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu, tapu için dava açıldı. - Son Dakika
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Şişli'de Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu, tapu için dava açıldı.

Şişli'de bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays adına kurulan vakfın tapuda tescil edilmesi için dava açıldı. Emre Tyler Mays Vakfı, eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Şişli\'de Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu, tapu için dava açıldı.
18.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 16:00
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Şişli'de yaklaşık 4 yıl önce bir hastanenin acil servis girişinde ambulansla hastaneye getirilen ve başkasıyla karıştırılıp bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu. Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet sunmak amaçlı kurulan 'Emre Tyler Mays Vakfı'nın tapuda tescil edilmesi için dava açıldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişine 7 Ocak 2020 tarihinde ambulansla getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays (17), ambulanstan indirilirken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı ve hayatını kaybetmişti. Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Akın Kutlu ise 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Vakfın Kurulması ve mahkeme ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki merkezi sicile tescili için bu davayı açmış bulunmaktayız"

Emre Tyler Mays'ın vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan ailesi, oğullarının adını yaşatmak adına bir vakıf kurdu. Kurdukları vakfa 'Emre Tyler Mays Vakfı' adını veren Emre Tyler Mays'ın annesi Figen, babası Randolp Ward ve ağabeyi Sinan Mays, bu vakfın tapuda tescil edilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mays ailesi, avukatları Hasan Yüksel Çulcu aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, Emre Tyler Mays Vakfı'nın özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunacağını belirtilerek, "Bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak amacıyla kurma girişiminde bulunulan Emre Tyler Mays Vakfı'nın resmi senedi Beyoğlu 60. Noterliği'nde düzenlenmiştir. Vakıf resmi senedinde kanunların öngördüğü tüm hususlar eksiksiz olarak gözetilerek düzenlenmiştir. Vakfın Kurulması ve mahkeme ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki merkezi sicile tescili için bu davayı açmış bulunmaktayız. Emre Tyler Mays Vakfı'nın tescili ile gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu, tapu için dava açıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Emre Tyler Mays adına vakıf kuruldu, tapu için dava açıldı. - Son Dakika
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