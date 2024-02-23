Endonezya'da Hortum: 33 Kişi Yaralandı, 534 Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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Endonezya'da Hortum: 33 Kişi Yaralandı, 534 Bina Hasar Gördü

Endonezya\'da Hortum: 33 Kişi Yaralandı, 534 Bina Hasar Gördü

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen hortum sonucunda 33 kişi yaralandı ve 534 binada hasar meydana geldi. Hortumun neden olduğu yıkımın boyutu yetkililer tarafından 'daha önce görülmemiş derecede yıkıcı' olarak nitelendirildi.

23.02.2024 14:19
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Endonezya'nın Batı Java eyaletinde olan hortum nedeniyle 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Sumedang ve Bandung'u hortum vurdu. Binaların çatılarını uçuran hortum, önüne ne kattıysa sürükledi. Batı Java Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'na (BPBD) göre ortalığı savaş alanın çeviren hortumda 33 kişi yaralandı, 534 binada ise hasar meydana geldi, fabrikalarda da büyük hasar oluştu. Yetkililer, hortumun Endonezya'da "daha önce görülmemiş derecede yıkıcı" bir boyutta olduğunu belirtti. - JAVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da Hortum: 33 Kişi Yaralandı, 534 Bina Hasar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Hortum: 33 Kişi Yaralandı, 534 Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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