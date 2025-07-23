Niğde'de yaşayan engelli vatandaş Aşkın Kürşat Berber, uzun süredir hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmenin gururunu yaşadı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde Berber, dün asker üniforması giyerek bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Berber'e, görev bitiminde Temsili Askerlik Terhis Belgesi ile birlikte Türk Bayrağı takdim edildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Engelli Vatandaş Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
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