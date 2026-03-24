Engelli Vatandaşın Dürüstlüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Vatandaşın Dürüstlüğü

Engelli Vatandaşın Dürüstlüğü
24.03.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de engelli bir vatandaş, yerde bulduğu parayı polise teslim etti, sahibini arıyorlar.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde engelli bir vatandaş, yerde bulduğu bir deste parayı sahibine ulaştırılmak için polise teslim etti.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Engelliler Derneği üyesi Erdal Dalkır, sabah saatlerinde işten çıkıp yürüdüğü esnada yerde bir deste 100 TL'lik banknot buldu. Bir süre sahibinin ortaya çıkmasını bekleyen Dalkır, camiden anons yapılmasını istedi ancak herhangi bir anons yapılmadı. Bunun üzerine akşam saatlerinde Arnavutköy Engelliler Derneği'ne giden Dalkır, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Dernek tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sayılan para, tutanak altına alınarak karakola götürüldü. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.

"İnşallah sahibi bulunur"

Bulduğu parayı polise teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Erdal Dalkır, "Sabah işten çıktım. Sokakta yürüdüğüm sırada yerde bir deste 100 TL'lik banknot buldum. Parayı aldıktan sonra işlerimi hallettim. Bu sırada camiden anons yapılmasını bekledim ancak yapılmadı. Akşam saatlerinde buraya geldim ve arkadaşlarımla birlikte paranın polise teslim edilmesi konusunda karar aldık. Polis ekiplerine haber verdik. İnşallah sahibi bulunur, ihtiyaç sahibi biri olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli Vatandaşın Dürüstlüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:34:39. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Vatandaşın Dürüstlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.