Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum "Belediye başkanlarının transferleri son dönemde çok gündemde. Birçoğunun da AK Parti'ye geçmeden önce sizinle görüşmesi hem kameralara yansıyor hem basına servis ediliyor. Sanki sizinle görüşüp AK Parti'ye geçiyorlar görüntüsü var. Bununla ilgili görüşme trafiği nasıl oluyor? Yani talep sizden mi geliyor, belediye başkanlarından mı geliyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANINI 'GELİN GÖRÜŞELİM' DİYE DAVET ETMİYORUM"

"Ben hiçbir belediye başkanını 'Gelin, görüşelim' diye davet etmiyorum. Kendilerinden görüşme talebi geliyor ve biz görüşmek isteyen her bir belediye başkanımızla da görüşüyoruz. Görüşmek isteyenlerle biz görüşmeliyiz. Bakın mesela bu iklim konusu 86 milyonu ilgilendiren bir konu. Deprem konusu 86 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Bir önceki dönem hatırlayın; bilhassa muhalefet partileri 'Engelleniyoruz, bizim işlerimiz yapılmıyor, yaptırılmıyor' gibi bir siyaset ortaya koyuyorlardı. Bunun gerçekçi olmadığını ifade ettik ama belki bu dönem bu görüşmeler aslında bu gerçeği net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla biz böylesi hassas konularda herkesle görüşüyoruz, görüşmeye devam da edeceğiz. Bu görüşmeler çerçevesinde biz şehrin ihtiyaçlarını, beklentilerini konuşuyoruz, karar alıyoruz.

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bizim deprem bölgesinde 500 bin konut yapıyor olmamız aslında o irademizi, kararlılığımızı, o ekiple birlikte şehir için hayallerimizi ne kadar kısa zamanda hayata geçirdiğimizi somut bir şekilde gösterdi. Bence burada muhalefetin kaçırdığı konu şu: Her bir belediye başkanı, örneğin İzmir, 'Ben şehrime hizmet etmek istiyorum, şehrime yatırım yapmak istiyorum. Dolayısıyla sizinle daha yakın çalışmak istiyorum' dedi. Şimdi burada aslında aynayı dönüp muhalefetin şuna bakması gerekir: Muhalefetteyken bu işi meclis üyesiyle, genel merkeziyle, milletvekilleriyle niye bu uyum içerisinde götüremiyor? Niye bu kararları alamıyor? Bu kararları niye hayata geçiremiyor? Bunu sorgulaması gerekirken başka konulara değiniyorlar. Sanki biz herkesi çağırıyoruz, herkese baskı uyguluyoruz, herkesi arka odamıza alıp tehdit ediyoruz... Giden gelen belediye başkanları hepsi buradalar. Çok net şekilde kendileri ifade edebilirler. Bunların hepsi yalan ve iftira. Neticede biz görüşmeye devam edeceğiz."

Kurum, kiralık konut projesine ilişkin bir soru üzerine, İstanbul'da 15 bin kiralık konutu hayata geçireceklerini, 2 binini bitirdiklerini belirterek, "Aralık ayında sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kurasını çekeceğiz" dedi.