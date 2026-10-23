Polis nişanlısının öldürdüğü 26 yaşındaki avukat, meslektaşlarının örttüğü cübbeyle uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polis nişanlısının öldürdüğü 26 yaşındaki avukat, meslektaşlarının örttüğü cübbeyle uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis nişanlısının öldürdüğü 26 yaşındaki avukat, meslektaşlarının örttüğü cübbeyle uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen'de dün sabah evinde tartıştığı nişanlısı polis memuru Aykut Erol'un ateş ettiği avukat Özge Penbegül için Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tabutu meslektaşlarınca cübbeyle örtülen genç avukat, Menemen Mezarlığında defnedildi. Törene İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen de katıldı.

Menemen’de nişanlısının silahlı saldırısında hayatını kaybeden genç avukat Özge Penbegül için cenaze töreni düzenlendi. Acılı aile, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

3 EKİM’DE NİŞANLANMIŞLARDI

Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, anne ve babası tatilde olan avukat Özge Penbegül ile 3 Ekim’de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, yanındaki tabancayla Penbegül’e ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADILAR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Penbegül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkari’de görev yaptığı öğrenilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUNA MESLEKTAŞLARI CÜBBE ÖRTTÜ

Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi’ndeki Hacıkerimoğlu Buhara Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, Penbegül’ün ailesi ve yakınları katıldı. Penbegül’ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

ANNESİ TÖRENİ AMBULANSTAN İZLEDİ

Cenaze töreninde polis emeklisi olan baba Ozan Penbegül ve diğer yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Özlem Penbegül ise cenaze törenini caminin önündeki ambulanstan takip etti. Özge Penbegül’ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Serhat Sökmen3. SayfaMenemenCinayetGüncelPolisKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Zeytinburnu’nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
14:52
Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş: “Milli takımda bazen sizi yok sayarlar“
Kendisiyle görüşülmediğini söyleyen Şenol Güneş: "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar"
14:47
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL’yi aşabilir
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşabilir
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Polis nişanlısının öldürdüğü 26 yaşındaki avukat, meslektaşlarının örttüğü cübbeyle uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei