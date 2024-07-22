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Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.