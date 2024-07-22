Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayın ardından enişte hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

22.07.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Miras, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 23:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eniştesini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement