Epilepsi Nöbeti Geçiren Yolcu, Şoförün Hızlı Müdahalesiyle Hastaneye Ulaştırıldı

Ağrı'da belediye halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, kent merkezindeki Dörtyol Işıkları mevkiinde meydana geldi. Mehmet Aktay yönetimindeki 04 AA B 099 plakalı belediye halk otobüsünde bulunan yolculardan biri epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden şoför Aktay, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Erzurum Bulvarı üzerinde bulunan özel bir hastaneye yöneldi. Nöbet geçiren yolcu, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yolcular, şoförün serinkanlı tavrının ve hızlı kararının muhtemel kötü bir sonucu engellediğini belirterek, Aktay'a teşekkür ettiler. - ERZURUM