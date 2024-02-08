Erbaa\'da çıkan yangın şantiyeye sıçradı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, bahçenin bitişiğinde bulunan şantiyeye sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde, Fatma Yağcı'ya ait bahçede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek bahçenin bitişiğinde bulunan şantiyeye sıçradı. Olay yerine hızla sevk edilen Erbaa İtfaiyesi ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, şantiyede bulunan boruların zarar gördüğü bildirildi. Yangının diğer binalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, incelemeler devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi. - TOKAT