Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

Tokat\'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2\'si kayıp
28.05.2026 19:03  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi kayboldu.

Olay, ilçe merkezinde bulunan Park Vadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisiklete binen 4 arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na düştü. Akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri botla adaya ulaşarak mahsur kalan iki genci bulundukları yerden kurtardı.

Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi arama çalışmaları ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Kelkit Çayı'nda devam ediyor. Bölgede ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Erbaa, Tokat, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:42:14. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.