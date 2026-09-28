Erbaa’da iki katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Şehit Er Duran Okçu Caddesi'nde A. G.'ye ait iki katlı evde çıktı. Mutfak bölümünde başladığı öğrenilen alevler kısa sürede çatıya yayıldı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen evde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.