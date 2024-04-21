Erbaa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erbaa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Erbaa\'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu İşeri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkış yapan bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.04.2024 13:53
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 12: 30 sıralarında D-100 karayolu İşeri Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Toprak sanayi kantarı bölgesinden d-100 karayolu işeri kavşağına kontrolsüz çıkış yapan H.A. kontrolündeki 60 ADZ 575 Mercedes kamyon, Niksar istikametine seyir eden A. Y. idaresindeki 60 KS 112 plakalı Fiat markalı otomobil ile çarpıştı. Araç sürücüsü ile yolcular C.Y, M.Y. ve M. Y. M. Y. yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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