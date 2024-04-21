Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza 12: 30 sıralarında D-100 karayolu İşeri Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Toprak sanayi kantarı bölgesinden d-100 karayolu işeri kavşağına kontrolsüz çıkış yapan H.A. kontrolündeki 60 ADZ 575 Mercedes kamyon, Niksar istikametine seyir eden A. Y. idaresindeki 60 KS 112 plakalı Fiat markalı otomobil ile çarpıştı. Araç sürücüsü ile yolcular C.Y, M.Y. ve M. Y. M. Y. yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Erbaa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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