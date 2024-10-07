Erdek\'e 6 Yeni Güvenlik Aracı

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Erdek'te güvenlik güçlerine yeni araç takviyesi yapıldı. İlçe Jandarma ve Emniyet ekiplerinin envanterine 6 yeni ekip aracı dahil edildi. Bu modern araçlarla, güvenlik güçlerinin ilçedeki etkinliği ve gücü daha da artırılacak.

6 yeni araçlarla, Erdek'te güvenlik hizmetlerinin daha da iyileşmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına katkı sağlanması hedeflenirken, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımızın envanterine katılan 6 modern ekip aracımızla, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü ve etkin olacak. Halkımızın huzur içinde yaşadığı bir ilçe olma özelliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - BALIKESİR