Erdek\'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Kabak Tarla mevkisinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tahminen 100 metrekarelik böğürtlenlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alanın tamamen söndürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR