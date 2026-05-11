Erdek'te Bina Yan Yattı
Erdek'te Bina Yan Yattı

11.05.2026 22:13
Erdek'te temel kazısı sonrası riskli bina yan yatarak paniğe neden oldu, kimse yaralanmadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir arsada yapılan temel kazısı sırasında temeli zarar gören yanındaki 2 katlı bina yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesinde bir arsada yapılan temel kazısı sırasında yanındaki 2 katli binanın temeli zarar gördü. Riskli yapı tahliye edilmesinin ardından yan yattı. Binanın daha önce boşaltılmış olması faciayı önledi. Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz alanında yapılan kontrollerde binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, çevredeki yapılarda da tedbir amaçlı kontrollerin sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

