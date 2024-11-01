Erdek'te Motosiklet Ata Çarptı

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Erdek'te yola çıkan ata motosiklet böyle çarptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar kırsal mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Eren Onur yönetimindeki 10 ANK 415 plakalı motosiklet, yol kenarındaki zeytinlikten aniden yola çıkan bir beyaz ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, düşerek hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olayın ardından açıklama yapan Eren Onur, bu yolda sık sık başıboş hayvanların kazalara sebep olduğunu belirterek, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. "Birileri hayatını kaybetmeden önce bu duruma bir çözüm bulunmalı," diyen Onur, benzer kazaların önlenmesi için tedbir çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, çevre sakinleri ve sürücüler de benzer risklerin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.