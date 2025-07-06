Erdek\'te Motosiklet Kazası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 41 ANL 826 plakalı motosikleti kullanan Mustafa K. (21), aynı yönde seyreden 78 SS 104 plakalı Orhan E. (59) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR