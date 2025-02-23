Erdemli'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Alevlerin geceyi aydınlattığı sazlıktaki yangın yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdu arkasındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurdunun arkasındaki sazlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların bulunduğu sazlık alanı sardı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Yurt ve ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.