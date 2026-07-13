Erdemli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesi Karatespih mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 33 BCN 490 plakalı otomobil ile H.G. yönetimindeki 33 AAP 568 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - MERSİN