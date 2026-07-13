Erdemli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Erdemli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erdemli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı
13.07.2026 14:06
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Mersin Erdemli'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesi Karatespih mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 33 BCN 490 plakalı otomobil ile H.G. yönetimindeki 33 AAP 568 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdemli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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