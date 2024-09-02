Erdemli Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın: Alevlerin Parlama Anları Görüntülendi - Son Dakika
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Erdemli Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın: Alevlerin Parlama Anları Görüntülendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında alevlerin parlama anları paniğe yol açtı. Yangın, Alata Mahallesi'ndeki bir iş makinesi tamir atölyesinde meydana geldi. İş yeri kapandıktan sonra çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, parlama anları çevredekileri korkuttu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

02.09.2024 21:59
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Erdemli Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın: Alevlerin parlama anları böyle görüntülendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında alevlerin parlama anları korkulu anlara neden oldu.

Yangın, İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan Erdemli Sanayi sitesindeki iş makinesi tamir atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yeri kapandıktan bir süre sonra yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin geldiği sırada ise iş yerinde peş peşe parlamalar yaşandı. O anlarda yangına müdahale edenler panikle kaçıştı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Henüz neden çıktığı belli olmayan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdemli Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın: Alevlerin Parlama Anları Görüntülendi - Son Dakika

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