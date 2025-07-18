Erdoğan, 241 Subay Mezuniyet Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün 80'i kardeş ülkelerden 241 subayımızı mezun ediyoruz. Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Üniversitemiz başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor" dedi. - İSTANBUL