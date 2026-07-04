Ereğli'de Minibüs Devrildi, 17 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Minibüs Devrildi, 17 Yaralı

Ereğli\'de Minibüs Devrildi, 17 Yaralı
04.07.2026 20:20
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Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çiller ile Kamışlıkuyu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 VK 783 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan Ü.K. (51) hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ereğli, Çocuk, Tarım, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Minibüs Devrildi, 17 Yaralı - Son Dakika

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