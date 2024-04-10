Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsüne 48 bin 913 lira ceza

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsü polislerin dur ihtarına uymadı, süratli seyir eden ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için ekipler harekete geçti. Sürücüye 48 bin 913 lira ceza uygulandı.

Ramazan Bayramının ilk günü Karadeniz Ereğli'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda trafiği tehlikeye düşürmesi ve süratli seyir etmesi polis ekiplerini alarma geçirdi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergahlarda pek çok ekibini görevlendirdi. Dur uyarılarına aldırış etmeyen ve süratli bir şekilde Kışla Sanayi Sitesi'ne giriş yapan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikletin plakası tespit edildi.

Bölgede ekipler motosikletli sürücüyü yakalamak için aramalara başladı. Söz konusu motosiklet ile ilgili daha önce de ekiplerin işlem yaptığı öğrenildi. Osmantepe mevkisinde ekipler motosikleti park halinde bulundu. 18 Yaşından küçük olduğu tahmin edilen genç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Motosikletin trafiğe çıkma yasağı bulunduğu belirlendi. Sürücüye 48 bin 913 lira cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK