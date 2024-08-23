Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nden Polis Adaylarına Mezuniyet Töreni

3.Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan polis adayları düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 30. dönem mezunlarını başarıyla verdi. Mesleğe yeni adım atacak olan genç polisler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda polislik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Polis adayları, mezuniyet coşkusunu programın sonunda keplerini havaya atarak kutlarken, birbirlerine ve ailelerine sarılarak büyük sevinç yaşadı.

Törene, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli POMEM Müdürü Yalçın Kaya, protokol üyeleri ve çok sayıda polis adayı ailesi katıldı. - KONYA