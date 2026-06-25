Ereğli POMEM\'de mezuniyet coşkusu

Konya'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mezunlarını verdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, POMEM'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı. Mesleğe yeni adım atacak olan genç polisler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda polislik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Polis adayları, mezuniyet coşkusunu programın sonunda keplerini havaya atarak kutlarken, birbirlerine ve ailelerine sarılarak büyük sevinç yaşadı.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Ereğli POMEM Müdürü Yalçın Kaya ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı. - KONYA