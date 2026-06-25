Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu

Ereğli POMEM\'de mezuniyet coşkusu
25.06.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mezunları düzenlenen törenle kep atarak mesleğe adım attı. Törene vali, belediye başkan vekili ve emniyet müdürü gibi protokol üyeleri katıldı.

Konya'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mezunlarını verdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, POMEM'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı. Mesleğe yeni adım atacak olan genç polisler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda polislik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Polis adayları, mezuniyet coşkusunu programın sonunda keplerini havaya atarak kutlarken, birbirlerine ve ailelerine sarılarak büyük sevinç yaşadı.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Ereğli POMEM Müdürü Yalçın Kaya ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Ereğli, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli POMEM'de mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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