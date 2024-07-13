Ermenek'te hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ermenek'te hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

Ermenek\'te hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

13.07.2024 00:10
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanma anı cep telefonu ile görüntülenirken, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Seyran Mahallesi'ndeki Yumru Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper H. (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre derinlikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazada sürücüsü ile yanında bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinden sonra hayati tehlikeleri bulunan Alper H., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selime B'de Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenek'te hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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