Erzin'de motosikletin otomobile saplanması kamerada - Son Dakika
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Erzin'de motosikletin otomobile saplanması kamerada

Erzin\'de motosikletin otomobile saplanması kamerada

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir motosikletin otomobile ok gibi saplandığı ve sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüntülerde yer aldı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

27.04.2024 09:16
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir motosikletin otomobile ok gibi saplandığı ve sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ana caddeden ara sokağa dönmek için manevra yapan otomobile, motosiklet ok gibi saplandı. Kaza da çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüldü. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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