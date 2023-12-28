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Erzincan'da 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 40 litre kaçak/sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Erzincan\'da 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi
28.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:23
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Erzincan'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde yaptıkları operasyonda 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirdi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı/ Sahteciliği suçlarının deşifre edilmesi, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla merkez ilçe ve köylerinde yapılan operasyonlarda, 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 40 litre kaçak/sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek şüphelilerin haklarında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek ve TCK 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ve her tür yenecek ve içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulunduran) adli işlemlere başlandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "İlimizde Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği olaylarını önlemeye yönelik ve halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile ilgili çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 40 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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